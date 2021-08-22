В центре Рязани два человека пострадали в ДТП

В Рязани в воскресенье, 22 августа, на улице Циолковского произошло ДТП. Авария случилась примерно в 13:20, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани в воскресенье, 22 августа, на улице Циолковского произошло ДТП. Авария случилась примерно в 13:20, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель ВАЗ 21120 при перестроении не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем Hyundai Grand Starex. После этого иномарка въехала в опору освещения.

В результате ДТП водитель и пассажирка ВАЗ 21120 получили травмы. В больнице им оказали помощь, госпитализация не потребовалась.