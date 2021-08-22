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Рязанский нефтезавод встал на плановый капремонт
РНПК с середины августа остановился на плановый капитальный ремонт, который продлится более двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

РНПК с середины августа остановился на плановый капитальный ремонт, который продлится более двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Ввиду значительного снижения загрузки мощностей производственная деятельность завода не может оказывать влияния на атмосферный воздух. Компания „Роснефть“ реализует масштабную программу модернизации собственных НПЗ, благодаря которой техническая база нефтеперерабатывающего комплекса является одной из самых современных в России», — говорится в сообщении.