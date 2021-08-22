Путин призвал «Единую Россию» выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» организовать пенсионерам разовые выплаты по 10 тысяч рублей, сообщает
Об этом президент говорил на встрече с представителями партии «Единая Россия».
По его словам, власти ожидали, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Но сейчас уровень инфляции оказался выше.
«Она [тысяча] все-таки инфляцией подъедается. Тем более что я сказал о средней цифре инфляции 6,5% год к году. Но для пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему — потому что структура потребления у них другая», — сказал Путин.
Президент попросил «Единую Россию», когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, отреагировать на его призыв выплатить всем пенсионерам в этом году разом еще 10 тысяч рублей.