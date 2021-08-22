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Президент поддержал инициативу депутата Госдумы от Рязанской области
Президент России Владимир Путин одобрил предложение депутата Госдумы от Рязанской области, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение депутата Госдумы от Рязанской области, председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

На сегодняшней встрече президента с группой депутатов Госдумы Андрей Макаров предложил включить в программу развития страны вопросы развития межбюджетных отношений. По словам парламентария, это позволит решить проблему закредитованности регионов и их неравномерного развития. Глава бюджетного комитета также обратился к президенту с просьбой о проведении Госсовета для обсуждения этой темы.

Президент Владимир Путин поддержал инициативу, отметив, что даст поручение подготовить соответствующий Госсовет.

«Бюджет должен обеспечивать возможность людей иметь доступ к медицине, образованию вне зависимости от региона, в котором он живет. Чтобы этот вопрос решить, мало только трансфертов из федерального бюджета. Важно, чтобы регионы имели возможность развиваться. Мы полагаем, что межбюджетные отношения должны быть изменены. И хотим, чтобы эти инициативы вошли в свод предложений по будущему развитию страны», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов высоко оценил предложение председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова. «У региона большой потенциал. Для того, чтобы его полностью раскрыть, нужно снизить бремя долговых обязательств. Это обеспечит движение вперед, более эффективное развитие экономики и социальной сферы. Для Рязанской области это очень важно», — подчеркнул губернатор.