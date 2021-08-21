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В Рязанской области от коронавируса скончались шесть человек
В Рязанской области еще шесть человек стали жертвами COVID-19. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил федеральный оперштаб.

В Рязанской области еще шесть человек стали жертвами COVID-19. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 895 жителей области.

Выявили за сутки 121 случай заражения. Всего заболели 37 736 рязанцев.

Выздоровели еще 94 человека. Всего от коронавируса вылечился 34 471 житель региона.

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве — 0,12%. Всего в России выявили 21 тысячу случаев заражения за сутки, подтверждено 797 смертей.