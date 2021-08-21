В Рязанской области 22 августа ожидается гроза с ветром
В Рязанской области в воскресенье, 22 августа, ожидается дождливая погода. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 22 августа, ожидается дождливая погода. Прогноз опубликован на
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +13…+18 градусов, днем +20…+25 градусов.