В Рязани простились с журналистом Павлом Гресем

В Рязани в субботу, 21 августа, прошло прощание с журналистом Павлом Гресем. Родственники и друзья простились с покойным в Николо-Дворянском храме.

В Рязани в субботу, 21 августа, прошло прощание с журналистом Павлом Гресем. Родственники и друзья простились с покойным в Николо-Дворянском храме.

Согласно последней воле покойного, он будет погребен рядом с родителями на Украине.

Павел Гресь умер в возрасте 58 лет от онкологического заболевания в пригородном селе Поляны, где он жил. Журналист работал во многих СМИ Рязани и Москвы.