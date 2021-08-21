В России предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья

В Минстрое предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья и снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности.

В Минстрое предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья и снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности.

Инициативу Минстрой предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан».

Проект паспорта программы размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В нем говорится, что задача включает в себя «предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей, субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям». Налоговый вычет планируется для развития арендного рынка в стране.

Также Минстрой предлагает снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, создать цифровые инструменты для арендного рынка. Есть предложение и по созданию наемных домов через механизм государственно-частного партнерства и предоставление земли на льготных условиях. Говорится и о налоговом стимулировании, в том числе для создания наемных домов через механизм коллективных инвестиций и механизмов поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов.

Минстрой предлагает в качестве меры поддержки использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилья в собственность. Для улучшения жилищных условий также предлагается выдавать индивидуальные сертификаты на аренду.

По информации Минстроя, по итогам 2020 года около 5,7 млн семей арендуют жилье. Это 10% от общего числа домохозяйств. При этом большая часть арендного фонда — в «теневом» секторе российской экономики.