В России предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья

В Минстрое предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья и снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности.
Инициативу Минстрой предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан».
Проект паспорта программы
Также Минстрой предлагает снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, создать цифровые инструменты для арендного рынка. Есть предложение и по созданию наемных домов через механизм государственно-частного партнерства и предоставление земли на льготных условиях. Говорится и о налоговом стимулировании, в том числе для создания наемных домов через механизм коллективных инвестиций и механизмов поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов.
Минстрой предлагает в качестве меры поддержки использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилья в собственность. Для улучшения жилищных условий также предлагается выдавать индивидуальные сертификаты на аренду.
По информации Минстроя, по итогам 2020 года около 5,7 млн семей арендуют жилье. Это 10% от общего числа домохозяйств. При этом большая часть арендного фонда — в «теневом» секторе российской экономики.