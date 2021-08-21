В Роспотребнадзоре рассказали об инфекциях после комариных укусов

В Роспотребнадзоре сообщили, что через укусы комаров могут передаваться опасные инфекции. Для России свойственны такие инфекции, как туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), Батаи, Синдбис, Леса Семлики и некоторые другие. Они могут передаваться человеку через укус комара.

В Роспотребнадзоре сообщили, что через укусы комаров могут передаваться опасные инфекции, сообщает ТАСС .

Для России свойственны такие инфекции, как туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), Батаи, Синдбис, Леса Семлики и некоторые другие. Они могут передаваться человеку через укус комара.

Кроме того, через комариные укусы могут передаваться и инфекции, которые не свойственны для России. Это, например, малярия, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт и некоторые энцефалиты.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян, что на черноморском побережье появился новый для этого региона вид комаров — тигровые. Они являются переносчиками опасных заболеваний.