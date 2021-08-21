В центре Рязани компания из парней и девушек устроила драку

На Первомайском проспекте сняли на видео драку, которую устроила компания молодых людей. Видео опубликовано в соцсетях в субботу, 21 августа.

На Первомайском проспекте сняли на видео драку, которую устроила компания молодых людей. Видео опубликовано в соцсетях в субботу, 21 августа.

На кадрах видно, как в компании происходит конфликт и завязывается драка. Сначала друг на друга бросаются двое молодых людей, позже к ним подключаются девушки.

«Эпичная битва на Первомайке. А говорят, что девушки — слабый пол», — прокомментировал автор видео.