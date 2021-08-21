В центре Рязани избили водителя «Газели»

Рязанцы сообщили, что на площади Победы сильно избили водителя «Газели». Пост об этом опубликовали в соцсетях в субботу, 20 августа.

Рязанцы сообщили, что на площади Победы сильно избили водителя «Газели». Пост об этом опубликовали в соцсетях в субботу, 20 августа.

«Вчера в этом месте двое нетрезвых возле торгового центра сильно избили водителя „Газели“», — написал автор поста.

В полиции прокомментировали инцидент.

Как рассказали РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД, из медучреждения в полицию сообщили об избитом мужчине 1988 года рождения. Сотрудники ОМВД России по Железнодорожному району Рязани проводят проверку.