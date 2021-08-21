Рязанцы пожаловались на выгнавшего пассажиров водителя маршрутки

Рязанка рассказала, что водитель маршрутки № 62 высадил ее и других пассажиров на проезжей части. Пост опубликовали в соцсетях.

Рязанка рассказала, что водитель маршрутки № 62 высадил ее и других пассажиров на проезжей части. Пост опубликовали в соцсетях.

По словам горожанки, инцидент произошел в маршрутке с номером В382ТА62 в пятницу, 20 августа, в 17:40. Водитель должен был ехать по маршруту, но из-за пробки сократил путь и свернул.

«Я попросила его остановить и высадить меня, он начал орать и говорить, что это его не волнует, и продолжал ехать дальше. Затем я сказала, что по официальному маршруту он не должен был поворачивать, но в мой адрес посыпались матерные оскорбления, после чего он высадил всех пассажиров на проезжей части, послав всех куда подальше!» — возмущается автор поста.