Пьяный рязанец после ссоры с женщиной сел за руль и устроил ДТП

В Рязани нетрезвый мужчина поссорился с женщиной, сел за руль и врезался в припаркованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани нетрезвый мужчина поссорился с женщиной, сел за руль и врезался в припаркованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию в субботу, 20 августа, около 2:00 рязанцы сообщили, что у дома на Солотчинском шоссе ссорятся мужчина и женщина. Сотрудники отдельного батальона ППС выехали на место конфликта.

Правоохранители увидели, что мужчина попытался скрыться с места ссоры на автомобиле и столкнулся с рядом стоящей машиной. Полицейские остановили автомобиль и выяснили, что 26-летний рязанец находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя неадекватно.

Обследование показало 0,4 промиль на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя передали инспекторам ДПС ГИБДД, которые подготовили материалы для привлечения его к административной ответственности.