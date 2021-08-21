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Мошенники придумали новую схему обмана с помощью пиццы
В интернете злоумышленники придумали новую схему кражи денег, используя в качестве приманки обещание бесплатной пиццы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В интернете злоумышленники придумали новую схему кражи денег, используя в качестве приманки обещание бесплатной пиццы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После новости об акции Сбербанка, угостившего пиццей промоутеров Альфа-банка, в сети появились сайты с предложениями бесплатного угощения от банков. На этих ресурсах мошенники похищали средства с карт россиян. Причем такие сайты исчезают так же быстро, как и возникают.

Фейковая акция с раздачей бесплатной пиццы была запущена от имени нескольких крупных российских банков. По словам руководителя блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергея Трухачева, подобные сайты начали появляться в середине июля. Сейчас число доменных имен с подобной схемой — около десяти. Они используют как минимум названия двух крупнейших российских банков.

Ранее мошенники уже использовали пиццу в качестве приманки, регистрируя домены типа alfa-bank-pizza.ru или darim-pizza-alfabank.ru. В июле и августе они сменили тактику и регистрировали домены без упоминания брендов, используя компоненты free и besplatno, добавил ведущий аналитик компании Леонид Чуриков. Эксперт считает, что новые регистрации могут быть связаны с акцией Тинькофф-банк и «Додо Пицца», которые разыгрывают год бесплатной пиццы среди болельщиков РФПЛ.