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Минздрав разрешил пожилым людям прививаться вакциной «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения разрешило использовать препарат «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс».

Министерство здравоохранения разрешило использовать препарат «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс».

Мурашко отметил, что «Спутник Лайт» используется в первую очередь для повторной вакцинации.

Как добавил Мурашко, сегодня во всех регионах вакцина есть.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V» разработки центра имени Гамалеи Минздрава Р. Ф..

Согласно сообщению РФПИ от 5 августа, показатель эффективности «Спутника Лайт» оценивался на уровне около 80%. Это превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили эксперты.