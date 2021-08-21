\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
28°
Вск, 22
22°
Пнд, 23
22°
ЦБ USD 74.36 0.21 21/08
ЦБ EUR 86.86 0.25 21/08
Нал. USD 74.00 / 75.80 10:37
Нал. EUR 86.40 / 87.10 17:45
Новости
Публикации
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
Вчера 13:37
5 950
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
3 706
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
11 427
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
27 378
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Лишенного прав сасовца задержали за вождение в пьяном виде
В Сасове сотрудники ДПС ГИБДД задержали мужчину за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Сасове сотрудники ДПС ГИБДД задержали мужчину за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На дороге внимание инспекторов привлек автомобиль ВАЗ-21140, сотрудники полиции приняли решение проверить водителя. Правоохранители остановили машину и поговорили с 34-летним водителем — жителем Сасова. Сотрудники ГИБДД обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах спиртного изо рта и резкое покраснение кожи лица.

Водитель согласился пройти освидетельствование: было установлено 0,579 промилле на литр в выдыхаемом воздухе.

При проверке по базам учета нарушений ПДД сотрудники ДПС установили, что мужчина ранее уже был лишен прав на срок 19 месяцев.

Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность.