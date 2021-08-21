Лишенного прав сасовца задержали за вождение в пьяном виде

В Сасове сотрудники ДПС ГИБДД задержали мужчину за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Сасове сотрудники ДПС ГИБДД задержали мужчину за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На дороге внимание инспекторов привлек автомобиль ВАЗ-21140, сотрудники полиции приняли решение проверить водителя. Правоохранители остановили машину и поговорили с 34-летним водителем — жителем Сасова. Сотрудники ГИБДД обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах спиртного изо рта и резкое покраснение кожи лица.

Водитель согласился пройти освидетельствование: было установлено 0,579 промилле на литр в выдыхаемом воздухе.

При проверке по базам учета нарушений ПДД сотрудники ДПС установили, что мужчина ранее уже был лишен прав на срок 19 месяцев.

Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность.