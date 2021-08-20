Власти Рязани сообщили о возвращении автобуса № 12

Специалисты анализируют работу городского пассажирского транспорта и поток пассажиров на маршруте.

В Рязани прорабатывают вопрос о возвращении автобусов № 12 на линию. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты анализируют работу городского пассажирского транспорта и поток пассажиров на маршруте.

«Отмечаем, что жители поселка Соколовка могут воспользоваться автобусами маршрута линии № 49. На линии ежедневно работают 20 машин среднего класса с возможностью оплаты проезда льготными картами», — говорится в сообщении.