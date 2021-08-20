В Захаровском районе продавец магазина украл у пенсионерки сумку с деньгами. Об этом
В полицию обратилась 75-летняя жительница села Безлычное и рассказала, что у нее пропала сумка с деньгами и документами. По своему паспорту и паспорту мужа она получила две пенсии — более 43 тысяч рублей. После женщина зашла в магазин за продуктами, а дома обнаружила, что сумка пропала.
Полицейские опросили продавца в магазине - 28 летнего местного жителя. Он рассказал, что не видел пропавшей сумки. Оперативники проанализировали все чеки, установили покупателей и опросили их. Выяснилось, что никто в магазине не видел пропажи.
Исключив всех посетителей магазина из круга подозреваемых, полицейские вернулись к продавцу. В отделении под тяжестью улик мужчина сознался в краже. Он рассказал, что увидел деньги в сумке, когда пенсионерка расплачивалась за продукты. Позже он забрал забытую сумку себе, деньги отнес домой, а документы подбросил в кусты рядом с магазином. Похищенное изъяли и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158