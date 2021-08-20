В Захаровском районе продавец магазина украл у пенсионерки сумку с деньгами

В сумке находилось более 43 тысяч рублей. Продавец забрал себе деньги, а документы подкинул под кусты около магазина. Возбуждено уголовное дело.

В Захаровском районе продавец магазина украл у пенсионерки сумку с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 75-летняя жительница села Безлычное и рассказала, что у нее пропала сумка с деньгами и документами. По своему паспорту и паспорту мужа она получила две пенсии — более 43 тысяч рублей. После женщина зашла в магазин за продуктами, а дома обнаружила, что сумка пропала.

Полицейские опросили продавца в магазине - 28 летнего местного жителя. Он рассказал, что не видел пропавшей сумки. Оперативники проанализировали все чеки, установили покупателей и опросили их. Выяснилось, что никто в магазине не видел пропажи.