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В Захаровском районе продавец магазина украл у пенсионерки сумку с деньгами
В сумке находилось более 43 тысяч рублей. Продавец забрал себе деньги, а документы подкинул под кусты около магазина. Возбуждено уголовное дело.

В Захаровском районе продавец магазина украл у пенсионерки сумку с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 75-летняя жительница села Безлычное и рассказала, что у нее пропала сумка с деньгами и документами. По своему паспорту и паспорту мужа она получила две пенсии — более 43 тысяч рублей. После женщина зашла в магазин за продуктами, а дома обнаружила, что сумка пропала.

Полицейские опросили продавца в магазине - 28 летнего местного жителя. Он рассказал, что не видел пропавшей сумки. Оперативники проанализировали все чеки, установили покупателей и опросили их. Выяснилось, что никто в магазине не видел пропажи.

Исключив всех посетителей магазина из круга подозреваемых, полицейские вернулись к продавцу. В отделении под тяжестью улик мужчина сознался в краже. Он рассказал, что увидел деньги в сумке, когда пенсионерка расплачивалась за продукты. Позже он забрал забытую сумку себе, деньги отнес домой, а документы подбросил в кусты рядом с магазином. Похищенное изъяли и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 У. К. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.