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В Туле прошла стратегическая сессия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Сессию открыл генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский. В мероприятии приняли участие представители исполнительного аппарата и филиалов, производственных подразделений обществ, руководители корпоративных учебных центров.

Сессию открыл генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский. В мероприятии приняли участие представители исполнительного аппарата и филиалов, производственных подразделений обществ, руководители корпоративных учебных центров.Модератором события выступил российский бизнес-тренер, профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково Андрей Шишаков.В течение двух дней участники проходили тренинг, работали в группах и презентовали свои инициативы. Ключевой задачей сессии стал поиск новых подходов и решений к повышению уровня клиентоориентированности.«Достичь высоких результатов можно только тогда, когда у компании есть четкое понимание цели, мотивированные сотрудники и высокая вовлеченность в общее дело. Работа на стратегической сессии была как всегда интенсивной, местами напряженной, но точно интересной и продуктивной. Главный вывод — „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ — это команда высококвалифицированных специалистов, которым под силу решение любых задач», — отметил генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.