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В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели 122 человека
Всего число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 37 615. За сутки вылечились 93 человека, всего выздоровели 34 377 человек. За сутки скончались четыре человека, всего умерли 889 человек.

За сутки в Рязанской области коронавирусом заболели 122 человека. Об этом сообщили в пятницу, 20 августа, в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 37 615. За сутки вылечились 93 человека, всего выздоровели 34 377 человек. За сутки скончались четыре человека, всего умерли 889 человек.

В России за сутки заболели 20 992 человека, всего число заболевших достигло 6 705 523. За сутки выздоровели 20 351 человек, всего вылечились 5 983 405. За сутки по стране скончались 785 человек, всего 174 485 человек.