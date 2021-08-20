В Рязанской области ожидается до +32 градуса
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
В Рязанской области ожидается до +32 градуса. Прогноз погоды
В субботу, 21 августа, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Днем кратковременные дожди, местами гроза, в отдельных районах град.
Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +16…+21 градусов, днем +27…+32 градусов.