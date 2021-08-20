В Рязанской области мужчина получил реальный срок за кражу 150 тысяч у бабушки сожительницы

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 228, пункту «а» части 3 статьи 158 УК Р. Ф. Ему назначили 3 года 8 месяцев в колонии особого режима.

Скопинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней женщины и ее 25-летнего сожителя, которые совершили кражу у пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Случай произошел в феврале 2021 года. Женщина знала, что в доме ее бабушки находятся деньги. Она рассказала об этом безработному сожителю и предложила их украсть. Мужчина согласился.

Преступники взяли в сарае хозяйки инструменты, открыли двери дома и похитили из сундука 149 тысяч рублей, причинив значительный ущерб пенсионерке, доход которой в месяц не превышает 15 тысяч.

Через несколько дней после кражи он купил и хранил для личного употребления наркотик, известный как «соль», пока его не задержала полиция. Кроме того, ранее мужчину судили за насильственные преступления.В суде потерпевшая заявила, что ей полностью возместили ущерб, она примирилась с внучкой и попросила прекратить уголовное дело в отношении нее. Подсудимую освободили от наказания.