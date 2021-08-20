\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
28°
Сбт, 21
26°
Вск, 22
24°
ЦБ USD 74.36 0.21 21/08
ЦБ EUR 86.86 0.25 21/08
Нал. USD 74.00 / 75.80 17:02
Нал. EUR 86.45 / 87.16 17:45
Новости
Публикации
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
5 часов назад
1 992
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
2 864
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
10 616
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
26 405
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани массово отключат холодную воду
Воду отключат с 22:00 20 августа до 08:00 21 августа из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.

В Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 22:00 20 августа по 08:00 21 августа холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Садовая поселок Канищево;
  • улица Свободы поселок Семчино;
  • улица Северная;
  • улица Сельских Строителей;
  • улица Семчин Лоск;
  • улица Семчинская;
  • улица Советская поселок Канищево;
  • улица Советская поселок Семчино;
  • улица Станкозаводская;
  • улица Старореченская;
  • улица Трехреченская;
  • улица Хрюкина;
  • улица Чапаева поселок Канищево;
  • улица проезд Шабулина;
  • улица Школьная поселок Канищево;
  • улица Школьная поселок Недостоево;
  • улица Школьная поселок Семчино;
  • улица Энгельса;
  • улица 1-я Мая;
  • улица 1-й Индустриальный переулок;
  • улица 1-й Озерный переулок;
  • улица 1-я Красная;
  • улица 2-й Дачный переулок;
  • улица 2-й Озерный переулок;
  • улица 2-я Красная;
  • улица 3-й Дачный переулок;
  • улица 3-й Озерный переулок;
  • улица 4-й Озерный переулок;
  • улица 5-й Озерный переулок;
  • улица Бирюзова;
  • улица Бронная;
  • улица Весенняя поселок Канищево;
  • улица Вишневый переулок;
  • улица Гаражная;
  • улица Дачная;
  • улица Дачная поселок Канищево;
  • улица Дорожная поселок Канищево;
  • улица Заречная;
  • улица Интернациональная;
  • улица Карла Маркса;
  • улица Княжье поле;
  • улица Колхозная поселок Канищево;
  • улица Колхозная поселок Семчино;
  • улица Космонавтов;
  • улица Культуры;
  • улица Лагерная;
  • улица Ленпоселок поселок Канищево;
  • улица Луговая;
  • улица Луговая поселок Канищево;
  • улица Луковская;
  • улица Магистральная;
  • улица Медицинская;
  • улица Молодежная;
  • улица Молодцова;
  • улица Новикова-Прибоя;
  • улица Новостройка;
  • улица Озерный проезд;
  • улица Октябрьская;
  • улица Орсовская;
  • улица Пирогова;
  • улица Полевая поселок Канищево;
  • улица Преображенская;
  • улица Прижелезнодорожная;
  • улица Призаводская;
  • улица Промышленная;
  • улица Путевая;
  • улица Садовая поселок Недостоево.

В Московском районе и поселке Дягилево снизят подачу холодной воды.

Причина — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.