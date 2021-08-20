В Рязани массово отключат холодную воду
Воду отключат с 22:00 20 августа до 08:00 21 августа из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.
В Рязани массово отключат холодную воду. Об этом
С 22:00 20 августа по 08:00 21 августа холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Садовая поселок Канищево;
- улица Свободы поселок Семчино;
- улица Северная;
- улица Сельских Строителей;
- улица Семчин Лоск;
- улица Семчинская;
- улица Советская поселок Канищево;
- улица Советская поселок Семчино;
- улица Станкозаводская;
- улица Старореченская;
- улица Трехреченская;
- улица Хрюкина;
- улица Чапаева поселок Канищево;
- улица проезд Шабулина;
- улица Школьная поселок Канищево;
- улица Школьная поселок Недостоево;
- улица Школьная поселок Семчино;
- улица Энгельса;
- улица 1-я Мая;
- улица 1-й Индустриальный переулок;
- улица 1-й Озерный переулок;
- улица 1-я Красная;
- улица 2-й Дачный переулок;
- улица 2-й Озерный переулок;
- улица 2-я Красная;
- улица 3-й Дачный переулок;
- улица 3-й Озерный переулок;
- улица 4-й Озерный переулок;
- улица 5-й Озерный переулок;
- улица Бирюзова;
- улица Бронная;
- улица Весенняя поселок Канищево;
- улица Вишневый переулок;
- улица Гаражная;
- улица Дачная;
- улица Дачная поселок Канищево;
- улица Дорожная поселок Канищево;
- улица Заречная;
- улица Интернациональная;
- улица Карла Маркса;
- улица Княжье поле;
- улица Колхозная поселок Канищево;
- улица Колхозная поселок Семчино;
- улица Космонавтов;
- улица Культуры;
- улица Лагерная;
- улица Ленпоселок поселок Канищево;
- улица Луговая;
- улица Луговая поселок Канищево;
- улица Луковская;
- улица Магистральная;
- улица Медицинская;
- улица Молодежная;
- улица Молодцова;
- улица Новикова-Прибоя;
- улица Новостройка;
- улица Озерный проезд;
- улица Октябрьская;
- улица Орсовская;
- улица Пирогова;
- улица Полевая поселок Канищево;
- улица Преображенская;
- улица Прижелезнодорожная;
- улица Призаводская;
- улица Промышленная;
- улица Путевая;
- улица Садовая поселок Недостоево.
В Московском районе и поселке Дягилево снизят подачу холодной воды.
Причина — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.