В Рязани массово отключат холодную воду

Воду отключат с 22:00 20 августа до 08:00 21 августа из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.

В Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 22:00 20 августа по 08:00 21 августа холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Садовая поселок Канищево;

улица Свободы поселок Семчино;

улица Северная;

улица Сельских Строителей;

улица Семчин Лоск;

улица Семчинская;

улица Советская поселок Канищево;

улица Советская поселок Семчино;

улица Станкозаводская;

улица Старореченская;

улица Трехреченская;

улица Хрюкина;

улица Чапаева поселок Канищево;

улица проезд Шабулина;

улица Школьная поселок Канищево;

улица Школьная поселок Недостоево;

улица Школьная поселок Семчино;

улица Энгельса;

улица 1-я Мая;

улица 1-й Индустриальный переулок;

улица 1-й Озерный переулок;

улица 1-я Красная;

улица 2-й Дачный переулок;

улица 2-й Озерный переулок;

улица 2-я Красная;

улица 3-й Дачный переулок;

улица 3-й Озерный переулок;

улица 4-й Озерный переулок;

улица 5-й Озерный переулок;

улица Бирюзова;

улица Бронная;

улица Весенняя поселок Канищево;

улица Вишневый переулок;

улица Гаражная;

улица Дачная;

улица Дачная поселок Канищево;

улица Дорожная поселок Канищево;

улица Заречная;

улица Интернациональная;

улица Карла Маркса;

улица Княжье поле;

улица Колхозная поселок Канищево;

улица Колхозная поселок Семчино;

улица Космонавтов;

улица Культуры;

улица Лагерная;

улица Ленпоселок поселок Канищево;

улица Луговая;

улица Луговая поселок Канищево;

улица Луковская;

улица Магистральная;

улица Медицинская;

улица Молодежная;

улица Молодцова;

улица Новикова-Прибоя;

улица Новостройка;

улица Озерный проезд;

улица Октябрьская;

улица Орсовская;

улица Пирогова;

улица Полевая поселок Канищево;

улица Преображенская;

улица Прижелезнодорожная;

улица Призаводская;

улица Промышленная;

улица Путевая;

улица Садовая поселок Недостоево.

В Московском районе и поселке Дягилево снизят подачу холодной воды.

Причина — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.