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В Рязани для стабилизации цен на «борщевой набор» открыли дополнительную ярмарку выходного дня
Дополнительную торговую точку организовали на парковке у гипермаркета «Лента» на улице Тимуровцев. Она будет работать в рамках ярмарки выходного дня 22 и 29 августа с 8:00 до 15:00.

В Рязани для стабилизации цен на «борщевой набор» открыли дополнительную ярмарку выходного дня. Об этом сообщили в министерстве промышленности и экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия региона.

На территории Рязанской области для стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров в розничной сети увеличивают количество точек продаж сезонных овощей местного производства.

На парковке у гипермаркета «Лента» на улице Тимуровцев организовали дополнительную торговую точку. Она будет работать в рамках ярмарки выходного дня 22 и 29 августа с 8:00 до 15:00. На ярмарке рязанцы смогут приобрести местные овощи и фрукты, товары «борщевого набора», а также продукцию пчеловодства и грибы.

Напомним, в конце июля на заседании облправительства губернатор Николай Любимов поручил разработать меры по стабилизации цен на так называемый «борщевой набор».