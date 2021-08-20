В России подорожали гробы и кресты

Из-за подорожания древесины и металла в России поднялись цены на похоронную атрибутику.

В России подорожали гробы и кресты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов рассказал, что производители гробов уведомили ритуальные агентства о подорожании продукции. По его словам, закупочная цена стандартного деревянного гроба в июле составляла 7 000 рублей, а в августе поднялась до 9 200 рублей. Болтунов отметил, что такое заметное повышение происходит впервые за десять лет, раньше цены на гробы росли в пределах инфляции.

Цены также поднялись на другие атрибуты для похоронной церемонии. Деревянные кресты выросли в цене на 10-20%, а металлические оградки для могил — в 2,5 раза.

«Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40-45 тысяч рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 тысяч рублей», — добавил Илья Болтунов.

Эксперты отмечают, что из-за повышения цен деревянные гробы могут стать недоступными для определенного слоя населения. Спрос сместится на более бюджетные варианты — например, из картонных материалов или ЛДСП.