Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

Мошенники часто используют схему, представляющую симбиоз «нигерийских писем» и звонка «с Петровки». Мошенники подделывают письма из Банка России, удостоверения сотрудников, прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других.

Мошенники стали использовать новый способ для обмана россиян. О нем рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, передает РИА Новости .

Эксперт отметила, что мошенники часто используют схему, представляющую симбиоз «нигерийских писем» и звонка «с Петровки». Лазарева пояснила, что жертвам звонят и сообщают, что на финансовые активы посягают мошенники и необходимо срочно перевести все деньги на «временный счет».

Мошенники уточняют адрес электронный почты, на который приходят фейковые письма из банка Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В письмах указаны реквизиты «резервного» счета, на который нужно перевести деньги, чтобы они оказались «в безопасности» до завершения «процедуры обновления лицевого счета».По словам эксперта, мошенники подделывают письма из Банка России, удостоверения сотрудников, прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других.

Лазарева отметила, что стоит обратить внимание на угрозу уголовной ответственности, которую используют мошенники, чтобы запугать жертву. Она добавила, это самый главный козырь, на который делают ставку злоумышленники.