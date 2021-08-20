Стали известны дата и место прощания с рязанским журналистом Павлом Гресем
Павел Гресь умер в возрасте 58 лет от онкологического заболевания в пригородном селе Поляны, где он жил. Он работал во многих СМИ Рязани и Москвы.
Прощание с рязанским журналистом Павлом Гресем состоится в субботу, 21 августа. Родственники и друзья прибудут на отпевание в Николо-Дворянский храм (улица Николо-Дворянская, дом № 12а) к 10:00.
Павел Гресь умер в возрасте 58 лет от онкологического заболевания в пригородном селе Поляны, где он жил.
Он работал во многих СМИ Рязани и Москвы.
«Друзья запомнили его как честного, искреннего, нестяжательного человека, любившего жизнь и иронией относившегося к смерти», — говорится в некрологе.