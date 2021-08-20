Сотрудники Рязанской энергосбытовой компании прошли вакцинацию вторым компонентом

Для этого в офис приехали медики из больницы имени Семашко. Перед началом вакцинации работников компании внимательно осматривал врач-терапевт.

20 августа в центральном офисе ПАО «РЭСК» прошел очередной этап вакцинации сотрудников уже вторым компонентом «Спутник V». Для этого в офис приехали медики из больницы имени Семашко. Перед началом вакцинации работников компании внимательно осматривал врач-терапевт.

«Все сотрудники, которые ранее привились первым компонентом, чувствуют себя хорошо. На сегодняшний день в компании около 75% вакцинированных работников», — отметили в ПАО «РЭСК».