Рязанские автомобилисты поддержали идею экологического митинга

Администрация сообщества автомобилистов отметила, что экология не является профилем группы, но как крупное региональное сообщество, они не могут стоять в стороне.

Рязанские автомобилисты поддержали идею экологического митинга. Об этом сообщил руководитель сообщества « Подслушано у водителей Рязани » Георгий Парублев на страничке группы «ВКонтакте».

Администрация сообщества отметила, что экология не является профилем группы, но как крупное региональное сообщество, они не могут стоять в стороне.

«Каждый водитель, каждый житель чувствует этот ужасный запах в разных районах нашего города… Мы уверены, что объединив усилия, можно добиться лучшего результата, тем более, это касается каждого жителя нашего города!» — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 19 августа, председатель общественной организации Рязани «Дышим чистым» Александр Суфранович выразил готовность провести экологический митинг.