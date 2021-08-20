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Рязанские автомобилисты поддержали идею экологического митинга
Администрация сообщества автомобилистов отметила, что экология не является профилем группы, но как крупное региональное сообщество, они не могут стоять в стороне.

Рязанские автомобилисты поддержали идею экологического митинга. Об этом сообщил руководитель сообщества «Подслушано у водителей Рязани» Георгий Парублев на страничке группы «ВКонтакте».

Администрация сообщества отметила, что экология не является профилем группы, но как крупное региональное сообщество, они не могут стоять в стороне.

«Каждый водитель, каждый житель чувствует этот ужасный запах в разных районах нашего города… Мы уверены, что объединив усилия, можно добиться лучшего результата, тем более, это касается каждого жителя нашего города!» — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 19 августа, председатель общественной организации Рязани «Дышим чистым» Александр Суфранович выразил готовность провести экологический митинг.