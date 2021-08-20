Рязанская область попала в «оранжевую зону» по климатическим рискам

По территории всей России изменение климата приводит к драматическим последствиям. Регионы делятся на группы, обозначенные разными цветами по рискам.

Рязанская область попала в «оранжевую зону» по климатическим рискам. Об этом РИА Новости сообщила директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.

По ее словам, по территории всей России изменение климата приводит к драматическим последствиям. Регионы делятся на группы, обозначенные разными цветами по рискам. Первая группа обозначена красным цветом, вторая, где велики негативные последствия изменения климата, оранжевым. В нее попали Рязанская, а также Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Тамбовская области, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Москва и Севастополь.

В регионах с «опасным» цветом могут наблюдаться рост температуры, интенсивность осадков, засухи, опасные явления.