Рязанцев пригласили на «Чайную милю»

В субботу, 21 августа, в ЦПКиО пройдет мероприятие «Чайная миля». Об этом сообщили в региональном минспорте.
Начало мероприятия в 9:00. В программе:
- Мастер-класс по технике бега от Александра и Марии Имениных;
- Бег на дистанцию 1609 м (сухопутная миля);
- Чайная церемония с Сергеем Озиным;
- Мастер-класс по сап сёрфингу со Станиславом Чиликиным;
- Водная дистанция на сапе 1852 м (морская миля).
Александр и Мария Именины расскажут рязанцам про технику бега. Александр Именин — член сборной России по легкой атлетике, победитель и призёр крупнейших марафонских забегов. Мария Именина — чемпионка Европы по горному бегу, призер чемпионатов России по легкой атлетике.
Станислав Чиликин научит гостей плавать на сапе. Станислав — КМС по водному спортивному туризму, КМС и призер Кубков России по рафтингу. А также тренер юношеской сборной Рязани по гребному слалому и рафтингу.
Сергей Озин занимается продажей китайского чая с 2016 года. Он покажет и расскажет про все тонкости настоящей чайной церемонии.
Подробности о мероприятии можно найти в