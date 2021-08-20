\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
28°
Сбт, 21
27°
Вск, 22
23°
ЦБ USD 74.36 0.21 21/08
ЦБ EUR 86.86 0.25 21/08
Нал. USD 74.20 / 74.85 13:18
Нал. EUR 86.65 / 87.28 13:07
Новости
Публикации
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
21 минуту назад
27
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
2 689
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
10 461
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
26 214
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на «Чайную милю»
В субботу, 21 августа, в ЦПКиО пройдет мероприятие «Чайная миля». Начало мероприятия в 9:00.

В субботу, 21 августа, в ЦПКиО пройдет мероприятие «Чайная миля». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Начало мероприятия в 9:00. В программе:

  • Мастер-класс по технике бега от Александра и Марии Имениных;
  • Бег на дистанцию 1609 м (сухопутная миля);
  • Чайная церемония с Сергеем Озиным;
  • Мастер-класс по сап сёрфингу со Станиславом Чиликиным;
  • Водная дистанция на сапе 1852 м (морская миля).

Александр и Мария Именины расскажут рязанцам про технику бега. Александр Именин — член сборной России по легкой атлетике, победитель и призёр крупнейших марафонских забегов. Мария Именина — чемпионка Европы по горному бегу, призер чемпионатов России по легкой атлетике.

Станислав Чиликин научит гостей плавать на сапе. Станислав — КМС по водному спортивному туризму, КМС и призер Кубков России по рафтингу. А также тренер юношеской сборной Рязани по гребному слалому и рафтингу.

Сергей Озин занимается продажей китайского чая с 2016 года. Он покажет и расскажет про все тонкости настоящей чайной церемонии.

Подробности о мероприятии можно найти в группе.