Рязанцев пригласили на «Чайную милю»

В субботу, 21 августа, в ЦПКиО пройдет мероприятие «Чайная миля». Начало мероприятия в 9:00.

В субботу, 21 августа, в ЦПКиО пройдет мероприятие «Чайная миля». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Начало мероприятия в 9:00. В программе:

Мастер-класс по технике бега от Александра и Марии Имениных;

Бег на дистанцию 1609 м (сухопутная миля);

Чайная церемония с Сергеем Озиным;

Мастер-класс по сап сёрфингу со Станиславом Чиликиным;

Водная дистанция на сапе 1852 м (морская миля).

Александр и Мария Именины расскажут рязанцам про технику бега. Александр Именин — член сборной России по легкой атлетике, победитель и призёр крупнейших марафонских забегов. Мария Именина — чемпионка Европы по горному бегу, призер чемпионатов России по легкой атлетике.

Станислав Чиликин научит гостей плавать на сапе. Станислав — КМС по водному спортивному туризму, КМС и призер Кубков России по рафтингу. А также тренер юношеской сборной Рязани по гребному слалому и рафтингу.

Сергей Озин занимается продажей китайского чая с 2016 года. Он покажет и расскажет про все тонкости настоящей чайной церемонии.