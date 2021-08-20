Рязанцам с противопоказаниями к прививке от COVID-19 разъяснили их права

Журналисты РЗН. Инфо разобрались, как можно это сделать. Для этого корреспонденты изучили инструкции к вакцинам и познакомились с положениями федерального законодательства.

Рязанцам с противопоказаниями к прививке от COVID-19 разъяснили их права. Многие могут получить медотвод.

Журналисты РЗН. Инфо разобрались, как можно это сделать. Для этого корреспонденты изучили инструкции к вакцинам и познакомились с положениями федерального законодательства.

Выяснилась вся цепочка шагов, которые должны пройти те, кому прививка противопоказана — и не лишиться возможностей, предоставляемых сертификатом вакцинированного. Подробности читайте в разделе «Публикации».