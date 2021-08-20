Пьяный рязанец похитил из мясного магазина три блока сигарет

Мужчина хотел украсть мясо и деньги, но в магазине ему захотелось курить. Он взял сигареты и забыл о намерении. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пьяный рязанец похитил из мясного магазина три блока сигарет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию Сасова обратился владелец мясного магазина и рассказал, то ночью кто-то разбил стеклянную входную дверь и вынес из магазина три блока сигарет. Мужчина уточнил, что в магазине также хранились и денежные средства, но их преступник не взял.

Оперативники проанализировали обстоятельства кражи и предположили, что к преступлению может быть причастен 41-летний местный житель, который злоупотребляет алкоголем. Мужчина ранее был неоднократно судим за кражи, в том числе и со взломом. Совершенные им кражи всегда сопровождались странными обстоятельствами.

Полицейские пришли домой к мужчине. Он спал рядом с похищенными сигаретами.

Выяснилось, что в состоянии алкогольного опьянения рецидивист решил украсть деньги и мясо из ближайшего магазина. Когда мужчина разбил дверь и зашел внутрь, от волнения ему захотелось курить. Он взял из шкафа в торговом зале сигареты, вышел на улицу и Закурил. После злоумышленник забыл, что хотел украсть деньги, пошел домой и заснул.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК, ему грозит до пяти лет лишения свободы.