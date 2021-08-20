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Пропавший в Сасове пенсионер покончил с собой
Вячеслава Колонтаева искали с 13 августа.

Пропавший в Сасове пенсионер покончил с собой. Об этом пишет ИД «Пресса».

В четверг, 19 августа, тело 74-летнего мужчины обнаружил в гараже сосед. Информация о поиске Вячеслава Колонтаева появилась в соцсетях во вторник, 17 августа. Сообщалось, что мужчина ушел из дома в период с 13 по 17 августа.

Пенсионера нашли в своем гараже, который был закрыт изнутри. Помещение открыли запасными ключами, о которых знал владелец соседнего гаража.