Прокуроры взяли пробы воздуха около Турлатова и воды из Оки и Листвянки

Работники прокуратуры совместно со специалистами природоохранных обследовали территорию, прилегающую к промышленной площадке и очистным сооружениям АО «РНПК», в том числе около Турлатова.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура проверяет информацию о загрязнении окружающей среды около Турлатова. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Работники прокуратуры совместно со специалистами природоохранных обследовали территорию, прилегающую к промышленной площадке и очистным сооружениям АО «РНПК», в том числе около Турлатова. Также прокуроры встретились с местными жителями и взяли пробы воздуха и воды из рек Ока и Листвянка. Их отправили в лабораторию.

Проверка продолжается. Напомним, общественники объявили о готовности провести в Рязани экологический митинг за чистый воздух. Рязанцы неоднократно жаловались на неприятный запах в городе. Ночью над промзоной засняли облако густого дыма, а в городе зафиксировали превышение сероводорода.