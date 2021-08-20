Приобанк пригласил рязанцев участвовать в продолжении проекта «Красоты России»

Проект «Красоты России» появился в 2019 году. Команда Приобанка приехала на Байкал и оставила там сертификат на получение серебряного слитка. В 2021 году организаторы решили возродить проект и отправиться в путешествие по рязанскому краю.

Проект «Красоты России» появился в 2019 году. Команда Приобанка приехала на озеро Байкал и в течение недели участники экспедиции присылали фотографии и подробные рассказы о местах и людях, с которыми удалось познакомиться. Еще команда Приобанка оставила на берегу Байкала сертификат на получение серебряного слитка. Предъявивший его мог получить или сам слиток или эквивалентную ему сумму.

Материалы о поездке были опубликованы на сайте банка, в соцсетях, а также на сайте РЗН. инфо. Последняя новость была о том, что сертификат найден.

«В 2021 году мы и решили рассказать всем любителям путешествий про родной край. Квест с серебряным кладом тоже будет! Найдете сертификат на него — подарим слиток весом в 685 граммов или сумму, эквивалентную его стоимости», — рассказали организаторы проекта.

Подробные правила участия разместят на сайте. Организаторы отметили, что на этот раз шансов отыскать клад больше всего будет именно у рязанцев. А также уточнили, что клад будет не один.

Для проекта приготовили 11 сертификатов на получение памятных монет Рязанской области и один — на серебряный слиток. Все они будут запечатаны в брендированные колбы-термосы и отправятся по маршруту в рюкзаках участников экспедиции. Их будут прятать по мере продвижения.

«Если вы будете следить за публикациями в соцсетях и на сайте банка, а также на сайте РЗН. инфо, то у вас точно будут описания всех тайников и фотоподсказки», — поделились организаторы проекта.

Путешествие продлится два дня — 21 и 22 августа.

21 августа команда отправится по Рязанскому, Клепиковскому и Касимовскому районам. Участников ожидает 50 километров на велосипедах, сплав на САПах и байдарках по Пре и прогулка по нацпарку «Мещерский».