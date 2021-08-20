Полиция задержала рязанца с «синтетикой» и марихуаной
Мужчина нигде не работал, но всегда имел деньги и ездил на дорогих машинах. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Полиция задержала рязанца с «синтетикой» и марихуаной. Об этом
Полицейские совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии задержали 30-летнего мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков. Он нигде не работал, но ездил на арендованных дорогих автомобилях и всегда имел при себе деньги.
Разанца на Great wall остановили на Солотчинском шоссе. У него нашли более 10 граммов производного N — метилэфедрона, а также марихуану.
По данным оперативников, на днях мужчина намеревался перевозить партию наркотиков.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.