Полиция задержала рязанца с «синтетикой» и марихуаной

Мужчина нигде не работал, но всегда имел деньги и ездил на дорогих машинах. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция задержала рязанца с «синтетикой» и марихуаной. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии задержали 30-летнего мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков. Он нигде не работал, но ездил на арендованных дорогих автомобилях и всегда имел при себе деньги.

Разанца на Great wall остановили на Солотчинском шоссе. У него нашли более 10 граммов производного N — метилэфедрона, а также марихуану.

По данным оперативников, на днях мужчина намеревался перевозить партию наркотиков.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.