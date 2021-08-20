Полиция обратилась к рязанцам по громокоговорителю
Автоинспекторы напомнили пешеходам о ПДД на дороге и улицах. Полиция опубликовала видео с патрульным автомобилем, который передвигается с включенной «мигалкой».
В Рязани сотрудники ГИБДД обратились к горожанам по громкоговорителю. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Автоинспекторы напомнили пешеходам о ПДД на дороге и улицах. Полиция опубликовала видео с патрульным автомобилем, который передвигается с включенной «мигалкой».