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Полиция обратилась к рязанцам по громокоговорителю
Автоинспекторы напомнили пешеходам о ПДД на дороге и улицах. Полиция опубликовала видео с патрульным автомобилем, который передвигается с включенной «мигалкой».

В Рязани сотрудники ГИБДД обратились к горожанам по громкоговорителю. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Автоинспекторы напомнили пешеходам о ПДД на дороге и улицах. Полиция опубликовала видео с патрульным автомобилем, который передвигается с включенной «мигалкой».