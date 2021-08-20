Под Рязанью столкнулись «Ниссан» и «Лада Ларгус»

ДТП произошло в 14:50 в Рыбновском районе на 160-м километре М5 «Урал». 50-летний рязанец на Nissan выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Largus, которым управлял 39-летний житель Рыбновского района.