Николай Любимов проверил строительство дома культуры в селе Ровном Рязанского района

В пятницу, 20 августа, Николай Любимов посетил село Ровное Рязанского района. Он посмотрел как строят дом культуры. Работы начали в 2020 году по нацпроекту «Культура».

В пятницу, 20 августа, Николай Любимов посетил село Ровное Рязанского района. Он посмотрел как строят дом культуры. Работы начали в 2020 году по нацпроекту «Культура». В новом здании ДК запланирован зрительный зал на 150 человек, помещения для кружковых занятий, библиотека с открытым фондом хранения, а также фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время в здании завершают работы по устройству пожарных резервуаров, инженерных коммуникаций, благоустройству территории, отделке помещений, приобретению и установке оборудования. Раньше культурные мероприятия проходили в деревянном аварийном здании сельского клуба, который сгорел.

«Инициатива строительства дома культуры исходила от жителей, мы постарались ее оперативно реализовать. Была проблема с недобросовестным подрядчиком, сейчас она решена. Темпы строительства в норме, надеюсь, что объект будет завершен даже раньше намеченного срока. ДК действительно в Ровном был очень нужен. Уверен, что он станет новым центром притяжения для всех жителей села», — отметил губернатор.

Николай Любимов подчеркнул, что Рязанский регион планирует войти в программу по капитальному ремонту сельских домов культуры, которая по поручению президента заработает с 2022 года, и привести в порядок 36 таких учреждений в районах.

«Мы стараемся работать для людей и вместе с людьми. На это сориентированы органы власти. Поэтому у нас родилась и реализуется программа поддержки местных инициатив, где жители сами выбирают, что нужно сделать, сами контролируют реализацию проектов, принимают участие в этой работе», — сказал губернатор.

На встрече с местными жителями Николай Любимов рассказал о дальнейших планах работы. В частности, в Варских установят банкомат, а в Мушковатове построят дорогу на улице Луговой, которая ведет к земельным участкам, выделенным под ИЖС для многодетных семей. В Тюшевском сельском поселении подрядчик приступил к работам первого этапа по строительству съезда и основной дороги протяженностью 600 метров. Работы должны быть завершены до 1 ноября текущего года.

Губернатор рассказал, что в 2022 году возобновят обучающие курсы для председателей и активистов ТОС, а также продолжат поддерживать старост поселений. Также Любимов положительно оценил инициативу жителей села о переносе на центральную площадь рядом с ДК памятника павшим воинам в Великую Отечественную войну.