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На окраине Рязани задержали пьяного водителя без «прав»
От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. Ранее суд лишил мужчину права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение на полтора года. Против водителя возбудили уголовное дело.

На окраине Рязани задержали пьяного водителя без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники ГИБДД на окружной дороге остановили подозрительный автомобиль Skoda. У 40-летнего водителя, жителя Рязанского района, полицейские отметили характерные признаки алкогольного опьянения — устойчивый запах алкоголя и резкое покраснение кожных покровов.

От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. Полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП.

Дальнейшая проверка показала, что ранее суд лишил мужчину права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение на полтора года. Против водителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.