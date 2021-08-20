Любимов заявил, что найденная берестяная грамота вернется в Рязань после расшифровки в столице

Любимов подчеркнул, что Рязань — десятый город в России и 13-й в мире, где нашли такие памятники древней письменности.

Губернатор Николай Любимов заявил, что первая берестяная грамота Переяславля Рязанского — достояние рязанцев, которая вернется в местный музей после расшифровки в столице. Об этом глава области сказал во время обсуждения вопросов поддержки проведения археологических исследований в регионе, которое прошло на территории Введенского раскопа в Кремле Переяславля Рязанского. 14 августа там нашли первую берестяную грамоту.

В обсуждении поучаствовали министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, ведущий научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов, доктор исторических наук Института археологии РАН Владимир Завьялов, представители Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, РГУ имени Есенина, волонтеры.

Любимов подчеркнул, что Рязань — десятый город в России и 13-й в мире, где нашли такие памятники древней письменности.

«Первая и пока единственная берестяная грамота Переяславля Рязанского — достояние рязанцев! Поэтому, после того как грамоту обработают и расшифруют в Москве, она обязательно вернется в Рязань, в наш музей», — отметил глава региона. Он заявил, что необходимо поощрять археологические дело, повышать к нему интерес.

«Хочу услышать ваши предложения созданию школы молодых археологов, такой проект вполне мог бы претендовать на грант. Предлагаю поработать над этим совместно с РГУ имени Есенина, нашими специалистами. Рязанцы гордятся своей историей, и эту гордость надо подпитывать не искусственно, а естественным путем», — подчеркнул губернатор Рязанской области. Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина сообщила участникам обсуждения, что уже готов комплексный проект, который будет включать в себя просветительские и методические занятия с учителями истории, вебинары и дистанционные конференции, чтобы охватить все муниципалитеты Рязанской области.

«Это вполне реальный проект и мы его в течение года сможем сделать», — отметила Ольга Щетинкина. На обсуждении также обсудили вопрос помещений для хранения, обработки и экспонирования археологических находок. По словам глав регионального минкультуры, эта тема в процессе обсуждения. «Николай Викторович предложил создать на Рязанской земле межрегиональный центр с организацией фондохранения рядом со Старой Рязанью.

Это предложение получило поддержку депутата Государственной думы от Рязанской области Андрея Макарова», — сказал Виталий Попов. Любимов добавил, что вопрос будет подниматься на самом высоком уровне вплоть до президента России Владимира Путина. Представители министерств пообещали решить вопрос для проживания специалистов археологического сообщества, которые могли бы участвовать в раскопках. В конце встречи губернатор Рязанской области пообщался с волонтерами — участниками раскопок и осмотрел обнаруженный археологами фрагмент улицы.