Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Утро субботы 21 августа можно начать с посещения фестиваля «Чайная миля» , который пройдет в центральном парке культуры и отдыха. Вечером того же дня в ЦПКиО состоится семейный праздник «В парке чудес» .

В Театре кукол 22 августа пройдет спектакль «Земляничная сказка» . А в культурном пространстве Fabrika состоится моноспектакль «Старосветские помещики» по повести Николая Гоголя от молодежного театра «Предел».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».