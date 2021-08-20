Депутат облдумы отреагировал на сообщение о гибели рыбы в реке Дубянка

Информация о нарушении экологии водоема подтвердилась. Ранее сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Заместитель председателя комитета областной думы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов (фракция «Единая Россия») и представители регионального министерства природопользования в пятницу, 20 августа, выехали в Рыбновский район, где на берегу реки Дубянка заметили мертвую рыбу. Ранее сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Информация о нарушении экологии водоема подтвердилась.

«Сегодня специалисты аккредитованной московской лаборатории взяли пробы воды. Результаты будут готовы через 10 дней, и мы обязательно их сообщим. Наша задача — совместно с минприроды выяснить причину массовой гибели рыбы и установить виновных. Буду держать вопрос на депутатском контроле», — подчеркнул Сергей Лукьянов.