Актер Виктор Сухоруков посетил рязанский психоневрологический интернат

Актер Виктор Сухоруков и кинорежиссер Светлана Проскурина присутствовали на репетиции музыкального кружка, осмотрели территорию интерната и пообщались с проживающими.

Актер Виктор Сухоруков посетил рязанский психоневрологический интернат. Об этом сообщили на страничке организации в соцсетях.

Во вторник, 17 августа, елатомский психоневрологический интернат посетили народный артист России Виктор Сухоруков и кинорежиссер, сценарист и продюсер Светлана Проскурина. Гости присутствовали на репетиции музыкального кружка, осмотрели территорию интерната и пообщались с проживающими.

В интернате отметили, что приезд гостей стал возможен после снятия режима изоляции.

Фото викторсухоруков. рф