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Зампредседателя рязанского сельхозкооператива осудили за гибель трехлетнего ребенка
Обвиняемый с помощью экскаватора выкопал около коровника фермы яму глубиной 1,5 метра. Он сделал это, чтобы устранить засор трубы водоотведения, произошедшего из-за обвала грунта. Ограждение около ямы не установили.

В Рязанском районе прекратили уголовное дело в отношении зампредседателя кооператива, на территории которого погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Осенью 2020 года на обвиняемый с помощью экскаватора выкопал около коровника фермы яму глубиной 1,5 метра. Он сделал это, чтобы устранить засор трубы водоотведения, произошедшего из-за обвала грунта. Ограждение около ямы не установили.10 декабря 2020 года в яму со сточными водами упал ребенок, который утонул там.

Обвиняемый признал вину и загладил причиненный вред. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.