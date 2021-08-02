\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
31°
Втр, 03
22°
Срд, 04
23°
ЦБ USD 73.02 -0.12 03/08
ЦБ EUR 86.77 -0.22 03/08
Нал. USD 72.55 / 73.70 16:27
Нал. EUR 86.3 / 87.00 18:49
Новости
Публикации
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
2 825
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
12 325
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
4 528
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
4 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Захаровском районе рязанец расплачивался картой столичного пенсионера
Мужчина успел потратить около шести тысяч рублей.

Рязанские полицейские поймали мужчину, который расплачивался чужой банковской картой. Подробности инцидента приводит региональное управление МВД.

В полицию обратился 55-летний житель Московской области. Он сообщил, что в последние дни его банковской карточкой кто-то оплачивает покупки. Он предположил, что карту мог оставить на автозаправочной станции или в магазине. Чтобы злоумышленник не мог дальше тратить средства, мужчина заблокировал карту. За это время у него похитили около шести тысяч рублей.

Выяснилось, что денежные средства списывали в магазинах Михайловского и Захаровского районов Рязанской области. В большинстве случаев это были придорожные торговые заведения. Правоохранители установили, что злоумышленником является 51-летний житель Захаровского района.

Мужчину задержали. Карту изъяли.

По версии следствия, злоумышленник увидел, что на одной из автозаправок водитель другого авто расплатился за бензин, но забыл банковскую карту на прилавке. Тогда он забрал карту себе и расплачивался ею за покупки. Узнав, что карта заблокирована, он ее оставил у себя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.