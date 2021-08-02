В Захаровском районе рязанец расплачивался картой столичного пенсионера

Мужчина успел потратить около шести тысяч рублей.

Рязанские полицейские поймали мужчину, который расплачивался чужой банковской картой. Подробности инцидента приводит региональное управление МВД.

В полицию обратился 55-летний житель Московской области. Он сообщил, что в последние дни его банковской карточкой кто-то оплачивает покупки. Он предположил, что карту мог оставить на автозаправочной станции или в магазине. Чтобы злоумышленник не мог дальше тратить средства, мужчина заблокировал карту. За это время у него похитили около шести тысяч рублей.

Выяснилось, что денежные средства списывали в магазинах Михайловского и Захаровского районов Рязанской области. В большинстве случаев это были придорожные торговые заведения. Правоохранители установили, что злоумышленником является 51-летний житель Захаровского района.

Мужчину задержали. Карту изъяли.

По версии следствия, злоумышленник увидел, что на одной из автозаправок водитель другого авто расплатился за бензин, но забыл банковскую карту на прилавке. Тогда он забрал карту себе и расплачивался ею за покупки. Узнав, что карта заблокирована, он ее оставил у себя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.