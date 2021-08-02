В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Автобус вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи. Транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.

В турецкой Анталье перевернулся автобус, перевозивший российских туристов автобус. Три человека погибли, 16 получили травмы, передает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.

Отмечается, что автобус вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи. Транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.

Пострадавших отправили в больницу.