В Спасском районе рязанка Мария Епишкина отметила 105-летний юбилей

Женщина проживает в селе Кутуково.

В Спасском районе рязанка Мария Епишкина отметила 105-летний юбилей. Об этом пишем ИД «Пресса” .

Женщина проживает в селе Кутуково. В воскресенье, 1 августа, Марии Епишкиной исполнилось 105 лет.

С детства женщина осталась сиротой. Всю жизнь проработала в полеводческой бригаде местного колхоза. Там же трудилась во время войны.

«У Марии Алексеевны трое детей, 6 внуков, 7 правнуков и 2 праправнука, и для всех них она — любимая бабушка, пример для подражания в стойкости, силе духа и любви к жизни!” - пишут журналисты.

Фото из архива редакции «Спасские вести» и семьи Епишкиных