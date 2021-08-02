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В Спасском районе рязанка Мария Епишкина отметила 105-летний юбилей
Женщина проживает в селе Кутуково.

В Спасском районе рязанка Мария Епишкина отметила 105-летний юбилей. Об этом пишем ИД «Пресса”.

Женщина проживает в селе Кутуково. В воскресенье, 1 августа, Марии Епишкиной исполнилось 105 лет.

С детства женщина осталась сиротой. Всю жизнь проработала в полеводческой бригаде местного колхоза. Там же трудилась во время войны.

«У Марии Алексеевны трое детей, 6 внуков, 7 правнуков и 2 праправнука, и для всех них она — любимая бабушка, пример для подражания в стойкости, силе духа и любви к жизни!” - пишут журналисты.

Фото из архива редакции «Спасские вести» и семьи Епишкиных