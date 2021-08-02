В Шацком районе 15-летняя рязанка похитила деньги с банковской карты пенсионерки

Девушка тратила деньги с декабря 2020 года по январь 2021 года.

В Шацком районе 15-летняя рязанка похитила деньги с банковской карты пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Девушка воспользовалась доверчивостью пожилой женщины и получила доступ к ее банковскому счету. Она тратила деньги с ее карты в период с декабря 2020 года по январь 2021 года. Денежные средства она тратила на личные нужды.

Девушка признала вину. Уголовное дело направлено в суд.